Lakers ikinci maçında yıldızlarıyla kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, yıldız oyuncuları Anthony Davis ve LeBron James'in üstün performanslarının yardımıyla konuk ettiği Phoenix Suns'ı 100-95 yenerek sezonun ilk galibiyetine ulaştı.

NBA'de normal sezona 2 maçla devam edildi. İlk maçında Denver Nuggets'a kaybeden Lakers, Suns karşısında özellikle son periyottaki sert savunmasıyla rakibi 11 sayıda tutarak mücadeleden galip ayrıldı.

Lakers'ta Anthony Davis 30 sayı, 12 ribaunt, 3'er blok ve top çalma, LeBron James 21 sayı, 9 asist, 8 ribaunt, D'Angelo Russell 14 sayı ve 5 asist, Austin Reaves 10 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

İkinci maçında ilk kez kaybeden Suns'ta Kevin Durant 39 sayı, 11 ribauntla maçın en skorer oyuncusu olurken, Eric Gordon 15 sayı, Jordan Goodwin 14 sayı ve 6 ribaunt, Josh Okogie 10 sayı ve 8 ribaunt üretti.