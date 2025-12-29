Lakers, Kings karşısında rahat kazandı

NBA’de Los Angeles Lakers, sahasında konuk ettiği Sacramento Kings’i 125-101 yenerek yeniden galibiyetle tanıştı. Lakers’ta Luka Doncic 34 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, LeBron James 24 sayıyla galibiyete katkı verdi.

Ev sahibi ekipte benchten gelen Nick Smith Jr., 21 sayılık performansıyla öne çıkan bir diğer isim oldu.

Lakers, bu karşılaşma öncesinde son altı maçının dördünü kaybetmiş, söz konusu mağlubiyetlerin tamamını çift haneli farklarla yaşamıştı. Bu süreçte Noel Günü’nde Houston Rockets karşısında alınan 23 sayılık yenilgi de yer aldı.

DEMAR DEROZAN'DAN 22 SAYI

Sacramento Kings’te DeMar DeRozan 22 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken, Maxime Raynaud 16 sayıda kaldı.

Kings’te altı oyuncu çift haneli skor üretmesine rağmen bu performans galibiyet için yeterli olmadı. Sacramento ekibi, bu sezon üst üste maç kazanmayı yalnızca bir kez başarabildi.

Rockets yenilgisinin ardından takım içinde değerlendirme sürecine giren Lakers’ta cumartesi günü toplantı yapılırken, pazar sabahı ise sezon içinde nadir görülen bir şut çalışması gerçekleştirildi.

Bu sürecin ardından Lakers, maçın ikinci çeyreğinde oyunun kontrolünü ele aldı. İlk yarıda 24 sayı üreten Doncic, bu sayıların 15’ini ikinci çeyrekte kaydederek takımının devreye 68-53 önde girmesinde belirleyici rol oynadı.

Nick Smith Jr. da ilk yarıda sekiz dakikada 10 sayı üreterek farkın açılmasına katkı sağladı. Dört şutunun tamamını isabetle kullanan genç oyuncu için başantrenör JJ Redick, Austin Reaves’in sakatlığı sürecinde önemli bir rol üstlenebileceğini daha önce dile getirmişti.

İkinci yarıda da temposunu koruyan Lakers, üçüncü çeyreğin başında Doncic, Rui Hachimura ve LeBron James’in üçlükleriyle başlayan 13-2’lik seriyle farkı 26 sayıya çıkardı.

Kings savunması, son haftalarda gösterdiği dirençli görüntüyü bu maçta sahaya yansıtamazken, Lakers yüzde 52,8 şut isabetiyle oynadı. LeBron James ise 13 şut denemesinin 11’ini sayıya çevirdi.

Gecenin diğer sonuçları:

Toronto Raptors 141-127 Golden State Warriors

Oklahoma City Thunder 129-104 Philadelphia 76ers

Washington Wizards 116-112 Memphis Grizzlies

Portlan Trail Blazers 114-108 Boston Celtics

Los Angeles Clippers 112-99 Detroit Pistons