Lakers, Luka Doncic'le kazandı

NBA Los Angeles Lakers, deplasmanda Dallas Mavericks'i 116-110 mağlup etti.

American Airlines Center'da oynanan karşlışamda Lakers'ın yıldızı Luka Doncic'in 33 sayı, 8 ribaunt, 11 asistlik performansıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Lakers'ta diğer çeken iki isim LeBron James ve Rui Hachimura ise 17 sayıyla mücadele etti. Mavericks'te ise Max Christie'nin 24 ve Naji Marshall'ın 21 sayısı, sezonun 27'nci yenilgisini önleyemedi.

CHICAGO, BOSTON'I DEVİRDİ

Günün bir diğer önemli maçında Chicago Bulls, United Center'da ağırladığı Boston Celtics'i 114-111 mağlup etti. Üst üste 4 olmak üzere bu sezon 23'üncü galibiyetine ulaştı.

Ev sahibi ekipte Coby White 22 ve Nikola Vucevic 16 sayı kaydetti. Celtics'te Jaylen Brown'ın 33 ve Anfernee Simons'ın 21 sayısı, sezonun 17. mağlubiyetini engelleyemedi.

Philadelphia 76ers'ta Adem Bona ise New York Knicks'e 112-109 yenildikleri mücadelede 2 sayı, 1 ribaunt, 1 blok üretti.