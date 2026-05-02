Lakers yarı finalde, Doğu’da seriler uzadı

NBA’de play-off heyecanı devam ederken, Batı Konferansı’nda yarı finale çıkan ilk takımlardan biri Los Angeles Lakers oldu.

Serinin 6. maçında deplasmanda Houston Rockets’ı 98-78 mağlup eden Lakers, eşleşmeyi 4-2 kazanarak tur atladı.

Karşılaşmada savunma performansıyla öne çıkan Los Angeles temsilcisi, Rockets’ı sezonun en düşük skorlarından birinde tutmayı başardı.

LEBRON JAMES'TEN 28 SAYI, 8 ASİST, 7 RİBAUND

Lakers’ta LeBron James 28 sayı, 8 asist ve 7 ribauntla öne çıkarken, Rui Hachimura 21 sayılık katkı verdi. Deandre Ayton ise 16 ribauntla pota altında etkili oldu.

Houston cephesinde milli oyuncu Alperen Şengün, 17 sayı ve 11 ribauntla “double-double” yapmasına rağmen takımının elenmesine engel olamadı. Rockets’ta Amen Thompson 18, Tari Eason ise 14 sayıyla mücadele etti.

Bu sonuçla Lakers, yarı finalde son şampiyon Oklahoma City Thunder ile eşleşti.

DETROIT SERİYİ EŞİTLEDİ

Doğu Konferansı’nda ise iki seride denge sağlandı. Normal sezon lideri Detroit Pistons, Orlando Magic karşısında 24 sayılık farktan dönerek 93-79 kazandı ve seriyi 3-3’e getirdi.

Pistons’ta Cade Cunningham 32 sayı ve 10 ribauntla öne çıkarken, Tobias Harris de 22 sayı ve 10 ribauntla galibiyete katkı verdi. Magic’te Paolo Banchero ile Desmond Bane 17’şer sayıyla oynadı.

Karşılaşmada Orlando’nun üst üste kaçırdığı 23 şutun ardından Pistons’un yakaladığı 35-5’lik seri belirleyici oldu.

TORONTO SERİYİ SON MAÇA TAŞIDI

Bir diğer eşleşmede Toronto Raptors, Cleveland Cavaliers’ı uzatma sonunda 112-110 mağlup ederek seride durumu 3-3’e taşıdı.

Raptors’ta Scottie Barnes 25 sayı ve 14 asistle takımını yönlendirirken, RJ Barrett ile Ja’Kobe Walter 24’er sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Cavaliers’ta Evan Mobley’nin 26 sayı, 14 ribauntluk performansı ve Donovan Mitchell’ın 24 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Play-off’larda Doğu Konferansı’nda iki eşleşme de son maça taşınırken, Batı’da Lakers yarı final biletini alan ekiplerden biri oldu.