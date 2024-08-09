Lakırtı ne demek? Lakırtı mı lakırdı mı? Lakırtı kelimesi TDK anlamı

Yaygın kullanım olarak lakırdı olarak ifade edilen lakırtı ne demek. Lakırtı mı lakırdı mı doğrudur? Lakırtı kelimesinin kökeni nedir?

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