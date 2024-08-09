Lakırtı ne demek? Lakırtı mı lakırdı mı? Lakırtı kelimesi TDK anlamı
Yaygın kullanım olarak lakırdı olarak ifade edilen lakırtı ne demek. Lakırtı mı lakırdı mı doğrudur? Lakırtı kelimesinin kökeni nedir?
Lakırtı kelimesi sıklıkla lakırdı olarak ifade edilir ancak Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre kelimenin doğru kullanımı 'lakırtı'dır.
LAKIRTI NE DEMEK?
Lakırtı kelimesinin TDK üzerinde 2 tane anlamı vardır. Birinci anlamı 'söz'dür. Lakırtı kelimesinin ikinci anlamı ise 'boş söz, dedikodu, laf'tır.
İÇİNDE LAKIRTI GEÇEN CÜMLE ÖRNEKLERİ
- Lakırtısı gün boyu aralıksız sürdü.
- Lakırtıdır o, aldırma.
- Bitmek bilmeyen bir lakırtıyla ortamdaki insanları adeta esir aldı.
- "Birdenbire kesildi halkın lakırtıları / Korku içinde durdu tavla şakırtıları" - Enis Behiç Koryürek
LAKIRTI MI LAKIRDI MI?
Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre, kelimenin doğru kullanımı 'lakırdı' değil, 'lakırtı'dır.
LAKIRTI KELİMESİNİN KÖKENİ NEDİR?
Lakırtı kelimesi köken olarak Türkçe'dir ve Eski Türkçe'deki alakır fiilinden gelir.