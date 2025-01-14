Lâl Denizli'den iktidara Rıza Akpolat tepkisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı’nda konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Denizli şunları söyledi: “Gönül isterdi ki bugün yalnızca İzmir’imizi konuşalım. Fakat ne yazık ki AKP ülkemizin asıl sorunları konuşulmasın, açlık ve yoksulluk gündem olmasın paniği içerisinde siyasi algı operasyonlarını günden güne şiddetini arttırarak sürdürmeye devam ediyor. Dün, bu sorun bir Prof. Dr. Ahmet Özer sorunu değildi, bugün de bu bir Rıza Akpolat sorunu değil. Bu açıkça Türkiye’de halkın iradesine karşı duydukları hazımsızlığın yansımasıdır. Fakat unutmasınlar ki aynı halkımızdır onları da o koltuklara oturtan. Toplumsal barış ve huzur bu ülkede herkesin en büyük arzusudur elbet, o nedenle sormak isterim; devletimizin böylesi önemli bir süreci paylaştığı ve birlikte yönettiğine göre seçilmiş belediye başkanı Ahmet Türk iddia edildiği gibi terörist değilse neden hala görevine iade edilmemiştir? Bir yandan barış diyorsunuz bir yandan milletin aklıyla ve vicdanıyla alay eder gibi, ülkeyi her gün gererek asılsız suçlamalarla kayyumlar atayarak milletin iradesine taş koyuyorsunuz. Çünkü bu sorun hiçbir zaman kişiler olmamıştır. Bu sorun bir zihniyet sorunudur.”

Baskı ve kayyumlara rağmen millet için çalışmaktan vazgeçmeyeceklerini belirten Denizli, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçilmiş başkanlarının Sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla yönettiği belediyelerimizde vatandaşın aldığı hizmetten memnun olmasını sindirememe sorunu. Sindiremezsiniz. Dün kumpaslara yol veriyorsunuz yapmayın diye ses çıkardığımız için hapsediliyorduk bugün de siyasi algı operasyonlarınıza, milletin çıkarları için millet adına mücadele ettiğimiz için hapsediliyoruz. Ne yaparsanız yapın buradayız. Ne yaparsanız yapın bizi milletin yüreğinden milleti de bizim yüreğimizden koparamazsınız. Buna gücünüz asla yetmez. Biz son nefesimize kadar sadece ülkemize ve milletimize hizmet etmeye, ülkeyi mahkûm ettiğiniz bu ekonomik buhranda insanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Yol arkadaşım Rıza Akpolat’ın sonuna kadar yanındayız. Sizin anlayışınızda mührü tutan Süleyman elbet fakat, bizim anlayışımızda mühür daima milletindir” dedi.