Lal Denizli kimdir? Lal Denizli nereli? Lal Denizli'nin hayatı ve biyografisi

Lal Denizli, son dönemin en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Lal Denizli'nin hayatı ve kariyerine göz atalım?

LAL DENİZLİ KİMDİR?

1991 yılında İstanbul'da doğan Lal Denizli, aslen İzmir Çeşmeli'dir. Lise eğitimini Pierre Loti Fransız Lisesi'nde gerçekleştirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nü kazanmıştır. Hukuk bölümünde çift ana dal yapan Lal Denizli, yüksek lisansını da Bilgi Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi Bölümü'nde yapmıştır.

LAL DENİZLİ NERENİN BELEDİYE BAŞKANI?

Lal Denizli 31 Mart 2023 Yerel Seçimleri'nde İzmir'in Çeşme ilçesinde oyların yüzde 53.74'ünü alarak Çeşme Belediye Başkanı seçilmiştir.

LAL DENİZLİ KİMİN KIZI?

Lal Denizli'nin bir diğer dikkat çeken tarafı ise Mustafa Denizli'nin kızı olmasıdır. Beşiktaş ve Galatasaray ve Milli Takım'ın teknik direktörlüğünü yapan Mustafa Denizli, Altay'ın da teknik direktörlüğünü yapmıştır.