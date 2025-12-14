Lâl Denizli: Kurduğumuz ortak hayalleri şimdi senin adınla, senin ışığınla gerçekleştirmek düşüyor bize

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın Manisa Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımda bulunduğu süreçte hastaneden ayrılmayan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Durbay’ın yaşamını yitirmesinin ardından sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı paylaştı.

Denizli, paylaşımında Durbay’la yıllara dayanan yol arkadaşlıklarına, dostluklarına ve birlikte verdikleri mücadeleye dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Gülüm’e dair… ‘Çok acıklı bir hikaye yazdık dimi…’ yoğun bakımda söylediğin son sözlerden biri bu oldu. Haklıydın ve biz annen ve babanla sessizce ağladık bu sözlerine. Ayrı şehirlerden aynı yolun umudunda birleşti yollarımız. Yıllardır omuza omuza bir aydınlık gelecek aşkıyla arşınlıyoruz yolları. Yıllar içerisinde yol arkadaşlığımız önce dostluğa ardından kardeşliğe evrildi. Hayatımızın en mutlu günlerini yaşadığımız günlerde, aldığımız kötü haberle yaklaşık 16 aydır ayrı geçirdiğimiz çok nâdir ânımız oldu Gülşah’la.

Bu hayatta gördüğüm en güçlü kadınsın sen Gülüm. İstatistikleri yerle bir eden, tüm ezberleri kendi doğrularınla bir bir deviren, doğruluğundan, dürüstlüğünden bir dakika olsun vazgeçmemiş hayran olduğum insansın sen. Ne söylüyorum diye gözlerini kocaman açıp, gözlerime bakardın çünkü sözlerimden ziyade duygumu görmeye çalışırdın. Sen savaşmak için, kafa tutmak için doğmuşsun ve tam da sana yakışacak şekilde savaşarak veda ettin bize.

"KURDUĞUMUZ TÜM ORTAK HAYALLERİ ŞİMDİ SENİN IŞIĞINLA GERÇEKLEŞTİRMEK DÜŞÜYOR BİZE"

Ne diyeceğimi, ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Kocaman bir boşluğa bırakılmış gibiyim. Verdiğin büyük savaşı seninle yürürken şimdi bir hiçliğin ortasında kaldım. Herkes bir şeyler diyor ama hiç birini duymuyorum 'Lalitom yine tıkadın kulaklarını bir tek beni duyduğun saatlerin başladı.'

Ah Gülüm… yüreğimin nasıl yandığını tarif edebilecek bir kelimem yok. Son anlarına kadar iyi ki hiç vazgeçmeden, sana seni ne kadar sevdiğimizi anlattım. İyi ki tuttum pamuk ellerinden. Kurduğumuz tüm ortak hayalleri şimdi bir bir senin adınla, senin ışığınla gerçekleştirmek düşüyor bize.

Çok eksiğim. Rabbim seni cennetinin en güzel köşesine alsın. Seni çok özleyeceğim canım kardeşim. Seni çok seviyorum biriciğim. Elim, elinde Gülüm. Lâliton.”