Lal Denizli paylaştı: Gülşah Durbay’ın son sözlerini duyurdu

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, kanser tedavisi gördüğü şehir hastanesinde yaşamını yitirirken, son sözlerini yakın çalışma arkadaşı Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli paylaştı.

Durbay'ın vefatının ardından yakın çalışma arkadaşı Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, acısını sosyal medya hesabından paylaştı. Denizli, Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözlerini de paylaştığı yazısında şunları dile getirdi:

"Gülüm'e dair... Çok acıklı bir hikaye yazdık dimi..." yoğun bakımda söylediğin son sözlerden biri bu oldu. Haklıydın ve biz annen ve babanla sessizce ağladık bu sözlerine.

Ayrı şehirlerden aynı yolun umudunda birleşti yollarımız. Yıllardır omuza omuza bir aydınlık gelecek aşkıyla arşınlıyoruz yolları. Yıllar içerisinde yol arkadaşlığımız önce dostluğa ardından kardeşliğe evrildi.

Hayatımızın en mutlu günlerini yaşadığımız günlerde, aldığımız kötü haberle yaklaşık 16 aydır ayrı geçirdiğimiz çok nâdir ânımız oldu Gülşah'la.

Bu hayatta gördüğüm en güçlü kadınsın sen Gülüm. İstatistikleri yerle bir eden, tüm ezberleri kendi doğrularınla bir bir deviren, doğruluğundan, dürüstlüğünden bir dakika olsun vazgeçmemiş hayran olduğum insansın sen. Ne söylüyorum diye gözlerini kocaman açıp, gözlerime bakardın çünkü sözlerimden ziyade duygumu görmeye çalışırdın. Sen savaşmak için, kafa tutmak için doğmuşsun ve tam da sana yakışacak şekilde savaşarak veda ettin bize.

Ne diyeceğimi, ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Kocaman bir boşluğa bırakılmış gibiyim. Verdiğin büyük savaşı seninle yürürken şimdi bir hiçliğin ortasında kaldım. Herkes bir şeyler diyor ama hiç birini duymuyorum "Lâlitom yine tıkadın kulaklarını bir tek beni duyduğun saatlerin başladı."

Ah Gülüm... yüreğimin nasıl yandığını tarif edebilecek bir kelimem yok. Son anlarına kadar iyi ki hiç vazgeçmeden, sana seni ne kadar sevdiğimizi anlattım. İyi ki tuttum pamuk ellerinden. Kurduğumuz tüm ortak hayalleri şimdi bir bir senin adınla, senin ışığınla gerçekleştirmek düşüyor bize.

Çok eksiğim. Rabbim seni cennetinin en güzel köşesine alsın. Seni çok özleyeceğim canım kardeşim. Seni çok seviyorum biriciğim. Elim, elinde Gülüm. Lâliton."

CENAZE TÖRENİ BUGÜN

Gülşah Durbay için düzenlenecek program bu sabah başlayacak, naaş saat 10.30’da gasilhaneden Şehzadeler Belediyesine getirilecek, 11.00’de belediye önünde resmi tören yapılacak.

Ardından Hatuniye Camii’ne geçilerek 13.40’ta Cumhuriyet Meydanı’nda cenaze namazı kılınacak, defin ise 15.45’te Koldere Mezarlığı’nda gerçekleştirilecek.

Taziyeler saat 16.30’dan itibaren Koldere Fatih Sergi Salonu’nda kabul edilecek, dördüncü günden itibaren ise aile ikametinde sürdürülecek. İkinci ve üçüncü gün taziye saatlerinin ise ailenin onayının ardından resmi hesaplardan ayrıca duyurulacağı belirtildi