Lâl Denizli’den Mustafa Varank’a cevap: Köpeğim sizden daha mantıklı

Kendisini makamına oturttuğu köpeği üzerinden hedef alan Mustafa Varank’a cevap veren Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, “Köpeğim konuşmuyor malum öyle bir genetik özelliği bulunmuyor fakat emin olun sadece hareketleriyle bile sizden daha mantıklı davranışlara sahip” dedi.

Yunan sanatçı Despina Vandi’nin Çeşme’de yaşanan ‘bayrak krizi’ nedeniyle konserinin iptal edilmesinin ardından, Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli ile AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank arasında polemik yaşandı.

Varank, hayvan haklarına dikkat çekmek ve gündemdeki yasa teklifine tepki göstermek için makamına köpeğini oturtan Lâl Denizli’ye hitaben, “Makamınıza oturttuğunuz köpeğe sorsanız, o bile ‘Türk Eğitim Vakfı’ için düzenlenen bağış gecesine ‘Yunan’ sanatçı çıkarılmaması gerektiğini size söylerdi. Ama siz önce Milli değerlerimize saldıranlara sahne verdiniz, sonra hamasete sarılıp marşlar okudunuz” ifadelerini kullandı.

"HAMASET İÇİN DEĞİL..."

Denizli ise Varank’a verdiği yanıtta, “Köpeğim konuşmuyor malum öyle bir genetik özelliği bulunmuyor fakat emin olun sadece hareketleriyle bile sizden daha mantıklı davranışlara sahip” dedi.

“Sizin yönetim anlayışınızda, kurumların kendi özgür fikirlerine ve programlarına saygı göstermek gibi bir gelenek olmadığından Çeşme’de düzenlenen bir yardım konserinde, Türk Eğitim Vakfı’na ait organizasyonda yine sanatçı tercihinin kendilerine ait olabileceği aklınıza bile gelmemiştir” diyen Denizli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Evet bayrak ve Atatürk, sadece biz CHP’lilerin değil 85 milyonun kırmızı çizgisidir ve milli değerlerimizi şanlarına yakışır şekilde korumak da biz CHP’lilerin en iyi bildiği şeydir.

Sizin aksinize biz bunu hamaset için değil; Onları ilelebet koruma amacıyla hareket ederiz.

Belediye Başkanı olduğumdan bu yana hiçbir söylem, iddia ve gereksiz yaklaşıma cevap vermedim, bundan sonra da bu tavrım aynen devam edecek.

Lakin sizin gibi bu ülkede “bakanlık” yapmış bir kişinin, sırf CHP’ye muhalefet etmek için değerlerimizi ayak altına almak isteyenlerle bile nasıl yan yana gelebileceğinizi tüm milletimiz görsün diye cevap veriyorum.”