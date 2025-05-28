Lale Tara Sanat Bursu için başvurular başlıyor

Kültür Sanat Servisi

ENKA Sanat’ın klasik müzik alanında yetenekli genç sanatçıların yurt dışındaki lisans ve yüksek lisans eğitimlerine destek olmak amacıyla hayata geçirdiği Lale Tara Sanat Bursu’nun bu yılki başvuru dönemi, 2 Haziran Pazartesi günü saat 10.00’da başlayacak.

Başvurular, www.enkasanat.org üzerinden 4 Temmuz Cuma günü saat 18.30’a kadar online olarak gerçekleştirilebilecek.

Uluslararası arenada kendilerine yeni ufuklar açmayı hedefleyen, enstrüman branşında yetenekli genç sanatçıların eğitim hayatlarına önemli bir destek sağlayacak bursun seçici kurulunda, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Flüt Grup Şefi ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Solo Flütçüsü Bülent Evcil, viyolonsel sanatçısı Dilbağ Tokay, piyanist ve besteci Fazıl Say, piyanist ve Prof. Gökhan Aybulus ve ENKA sanat direktörü Gül Mimaroğlu yer alıyor.