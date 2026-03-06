Laleli “vurgunu”: 50 milyar TL'ye yakın para aklandı iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Laleli merkezli ‘kara para aklama’ soruşturmasına ilişkin 178 sayfalık iddianame hazırlandı.

Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianameye göre, bu süreçte Dağlar Group, MHR Group, Atlantis, Global47 ve Anka Group şirketleri, ‘aklama’ faaliyetinde kullanıldı.

‘DÖVİZ BÜROLARINDA TUTULDU’

Halktv.com.tr'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre anılan şirketler üzerinden aklanan milyarlarca lira, Laleli’de bulunan Taç Döviz (Taç Döviz ve Altın Ticareti Sınırlı Yetkili Müessese AŞ), Aklar Döviz (Aklar Döviz ve Altın Ticaret Sınırlı Yetkili Müessese AŞ), Cengizler Döviz (Cengizler Döviz Ticareti Yetkili Müessese AŞ) ve Tataroğlu Döviz ise, aklanan paraların fiziki olarak kasalarında tutulmasına imkân tanıdı.

112 KİŞİYE DAVA AÇILDI

Abdulazis Elçiboğa, Abdulkadir Elçiboğa, Abdulvahap Dağ, İbrahim Dağ, Alaaddin Ak, Atilla Durmaz, Hüseyin durmaz, Cihan Örenler, Erdoğan Durmaz, Eyüp Şengezer, Fahri Kaya, İsmail Kaya, oğlu Gökhan Kaya, Ferhan Kaya, Kadri Ak, Kahraman Elçiboğa, Kasım Ak, Mehmet Mahmutoğlu, Mehmet Şerif Durmaz, Mehmet Şerif Elçiboğa, Mehmet Ziyaeddin Ak, Ömer Faruk Ak’ın aralarında olduğu 112 sanık ‘tefecilik yapmak’, ‘suç işlemek amacı ile örgüt kurmak’ ve ‘kara para aklamakla’ suçlanıyor.

Aralarında Avukat İdris Baraj, kuzeni Mesut Baraj, Ahmet Dağ, Muharrem Dağ, Aziz İlhan, Emrullah Dağ, Fahri Kaya, Mehmet Enez, Mehmet Şerif Dağ, Ozan Turan ve Tolga Kökgöl’ün de aralarında olduğu 21 kişi için ise yakalama kararı bulunuyor. Bu arada, Avukat İdris Baraj, İstanbul Anadolu Adliyesinde görülen bir uyuşturucu ticareti dosyasında da ‘örgüt lideri’ olarak yargılanıyor.

“BÜYÜK VURGUN YAPIYORUZ”

İddianamede, teknik takibe alınan sanıkların telefon tapelerine de yer verildi. Firari konumdaki Emrullah Dağ, E. isimli bir kişi ile 22 Temmuz 2022’de yaptığı bir görüşmede Dağ, bu kişiye “Paranın kokusunu aldık. Günlük 1 milyon dolar para çekiyoruz bankadan ya" diyor. E. isimli kişi ise Dağ’a, kendilerinin küçük işlerle uğraştığını ifade ediyor. Dağ ise “Büyük vurgun yapıyoruz” diyor.

47,5 MİLYAR TL AKLANDI İDDİASI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun hazırladığı rapora ilişkin detaylar iddianamede yer aldı. Buna göre, ‘aklama’ faaliyeti için 312 pos cihazı kullanıldı. Bu POS cihazlarının 167’si Dağ soy isimli kişilere, 68’si Elçiboğa soy isimli kişilere, 45’i Boz soy isimli kişilere, 19’u ise Kaya soy isimli kişiler tarafından kullanıldı. Rapora göre, 312 POS cihazı üzerinden işlem yapılan paranın miktarı 47 milyar 573 milyon 366 bin TL oldu.

Söz konusu tutarın detaylarına bakıldığında ise 10 milyar 159 milyon lirası Hasan Boz’a ait Kabile Tekstil’e 8 milyar 566 milyonu Dağlar Group Kargo, Kahraman Elçiboğa Kuyumculuk’a 7 milyar 987 milyon lira, Dağsoy Nakliyat’a ait 6 milyar 165 milyon, Laleli Altın’a ait 3 milyar 311 milyon lira, Global 47 Lojistik’e ait 2 milyar 466 milyon TL, Atılım Aksesur’a ait 2 milyar 134 milyon TL, ACR Grup’a 1 milyar 976 milyon TL, MHR Group’a ait 1 milyar 301 milyon TL, Atlantis Uluslararası Nakliyat’a ait 1 milyar 65 milyon TL’lik işlemin yapıldığı anlaşıldı.