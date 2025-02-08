LaLiga'da Madrid derbisi bu akşam

LaLiga'da şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Santiago Bernabéu'da oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

6 maçlık galibiyetinin ardından geçen hafta deplasmanda Espanyol'a kaybeden Real Madrid ile takipçileri Atletico Madrid ve Barcelona arasındaki puan farkı kapandı. Real Madrid 49 puanla zirvede yer alırken Atletico Madrid'in 48, Barcelona'nın ise 45 puanı bulunuyor.

REAL MADRİD'İN SAVUNMA HATTINDAKİ EKSİKLER

Real Madrid'in savunma hattında önemli eksiklikler dikkat çekiyor; Eder Militao, Dani Carvajal, Antonio Rüdiger ve David Alaba sakatlıkları nedeniyle derbide forma giyemeyecek. Teknik direktör Carlo Ancelotti, bu eksikliklere rağmen takımının savunma direncini koruması gerektiğini vurguladı ve hücum oyuncularının da savunmaya destek vermesinin önemine değindi.

Atlético Madrid ise ligde oynadığı son üç maçtan galibiyetle ayrıldı ve bu süreçte toplam 11 gol kaydetti. Takımda tek eksik, kart cezalısı Robin Le Normand olacak.