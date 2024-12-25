LaLiga'dan Arda Güler'e ödül

Real Madrid'in 19 yaşındaki yıldızı Arda Güler, LaLiga'da aralık ayının en iyi 23 yaş altı futbolcusu seçildi.

Kararı sosyal medya hesabından duyuran LaLiga, Arda'yı etiketleyerek tebrik etti.

Aralık ayında Real Madrid'in ligde oynadığı 5 maçta da forma giyen Arda, 1 gol 3 asist kaydetmişti.

Arda, bu sezonki ilk golünü Girona ağlarına gönderirken Rayo Vallecano maçında ise 2 asist yapmıştı.

Arda bu ödülü ilk kez kazandı.

Aralık ayında 5 maçta 10 puan toplayan Real Madrid, Barcelona'nın üst üste puan kayıplarının ardından maç eksiğiyle Katalan rakibinin 2 puan önüne geçti.

Ligde kasım ve aralık aylarında oynadığı toplam 7 maçın tamamını kazanan, son olarak da deplasmanda Barcelona'yı mağlup eden Atletico Madrid ise yılı Real Madrid'in 1 puan önünde lider kapattı.