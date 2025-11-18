Giriş / Abone Ol
Lamb Of God, 16 yıl sonra İstanbul'da sahne alacak

ABD'li metal müzik grubu Lamb of God, 16 yıl sonra İstanbul'da konser verecek.

Kültür Sanat
  18.11.2025 12:58
  • Giriş: 18.11.2025 12:58
  • Güncelleme: 18.11.2025 13:00
Kaynak: AA
Lamb Of God, 16 yıl sonra İstanbul'da sahne alacak
Lamb Of God grubunun 2023 yılı Mexico City konseri

Metal müzik grubu Lamb Of God, 16 yıl sonra İstanbul'da konser verecek.

Grup, Stagepass organizasyonuyla 24 Temmuz 2026'da hayranlarıyla buluşacak.

Kariyerlerinde 30 yılı geride bırakan ve 11 albüm yayınlayan grup üyeleri, konserde sevilen şarkılarını hayranları için seslendirecek.

Lamb of God grubunun performansından önce İsveçli Orbit Culture ile Black Tooth sahne alacak.​​​​​​​

