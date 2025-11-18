Lamb Of God, 16 yıl sonra İstanbul'da sahne alacak
ABD'li metal müzik grubu Lamb of God, 16 yıl sonra İstanbul'da konser verecek.
Kaynak: AA
Grup, Stagepass organizasyonuyla 24 Temmuz 2026'da hayranlarıyla buluşacak.
Kariyerlerinde 30 yılı geride bırakan ve 11 albüm yayınlayan grup üyeleri, konserde sevilen şarkılarını hayranları için seslendirecek.
Lamb of God grubunun performansından önce İsveçli Orbit Culture ile Black Tooth sahne alacak.