Lamine Yamal kutlamalarda Filistin bayrağı taşıdı

Barcelona’nın La Liga şampiyonluğu sonrası düzenlenen kutlamalarda Lamine Yamal, Filistin bayrağı taşıdı.

Genç futbolcunun kutlamalar sırasında Filistin bayrağıyla taraftarların önüne çıktığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

"İYİ Kİ MADRİDİSTA DEĞİLİM"

Yamal’ın ayrıca üzerinde “Tanrıya şükür Madridista değilim” yazılı formayı tribünlere doğru salladığı görüntüler de paylaşıldı.

Barcelona, La Liga'nın 35. haftasında sahasında Real Madrid’i 2-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etmişti.

Bitime üç hafta kala puanını 91’e yükselten Katalan ekibi, en yakın takipçisi Real Madrid ile arasındaki farkı 14’e çıkararak lig tarihindeki 29. şampiyonluğunu elde etti.