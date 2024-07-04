Lanthimos’un yeni filmi yarın vizyona giriyor

Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos’un son filmi ‘Merhamet Hikayeleri’ yarın vizyona giriyor.

Yorgos Lanthimos’un son filmi ‘Merhamet Hikayeleri’ (Kinds of Kindness) yarın Türkiye’de vizyona giriyor.

Filmin başrollerinde Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe ve Margaret Qualley yer alıyor.

Jesse Plemons, filmdeki performansıyla Cannes Film Festivali’nde 'en iyi erkek oyuncu' ödülünü kazanmıştı.

Absürd kara mizah türündeki film, üç ayrı bölümden oluşuyorç

Film, hayatının kontrolünü ele geçirmeye çalışan çaresiz bir adamı, denizde kaybolan karısının geri döndüğünü ancak farklı biri gibi göründüğünü düşünen bir polis memurunu ve özel yeteneklere sahip birini bulmaya kararlı bir kadının hikayesini anlatıyor.