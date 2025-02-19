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Lapa lapa kar yağışı başladı

Ajans Haberleri
  • 19.02.2025 18:37
  • Giriş: 19.02.2025 18:37
  • Güncelleme: 19.02.2025 18:37
Kaynak: İHA
Lapa lapa kar yağışı başladı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçesinde kar yağışı başladı. Lapa lapa yağan kar yağışı sonrası iki ilçe de beyaza büründü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Çerkezköy ve Kapaklı’da kar yağışı başladı. Akşamüzeri başlayan kar yağışı sonrası hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kendilerine korunaklı bir yer ararken, çocuklar da kar yağışını izleyebilmek için dışarı çıktı.
Kar yağışı sonrası iki ilçe de beyaza bürünürken, kar yağışının belli aralıklarla gün boyunca yağması bekleniyor.

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