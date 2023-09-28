Lapseki’de sağanak yağış etkili oldu

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış etkili oldu. Çınarlıdere Çayı’nda su seviyesi yükselirken, bir balıkçı teknesi battı. Lapseki Belediyesi ekipleri sağanak yağış nedeniyle yollarda biriken suların tahliyesi için rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı.

Ajans Haberleri 28.09.2023 12:01 Giriş: 28.09.2023 12:01

Güncelleme: 28.09.2023 12:01 Kaynak: İHA

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