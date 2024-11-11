Lara sahili ihalesi yeniden gündemde

Antalya Büyükşehir Belediyesi Lara sahilindeki yaklaşık 178 bin metrekarelik araziyi 30 yıllığına kiraya vermek için ihaleye çıkacak.

Kiralama ihalesiyle ilgili teklif, 11 Kasım Pazartesi günü yapılacak Meclis toplantısının gündeminde görüşülecek maddeler arasında yer aldı. Söz konusu teklif, gündemin 70. maddesinde yer alıyor. Daha önce Aralık 2023 tarihinde meclis gündemine alınan öneri, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine CHP grubunun teklifi ile geri çekilmişti.

Evrensel'in haberine göre; Antalya Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 23 Ekim 2024 tarihli teklif yazısında, “Mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyemiz adına kayıtlı ilimiz Muratpaşa İlçesi, Güzeloba Mahallesi 28023 ada 1, 28026 ada 1 ve 2, 28603 ada 2, 28604 ada 1, 28605 ada 1 ve 2, 28607 ada 1 ile 28608 ada 1 parseller ile Antalya Büyükşehir Belediyemizin hissedarı olduğu 2372, 2374 parseller ile 28024 ada 2 parsel sayılı taşınmazların yürürlükteki imar planı fonksiyonlarına uygun olarak projelendirilerek 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince 30 (otuz) yıl süreyle sınırlı ayni hak (üst hakkı) tesis edilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Taşınmazlarının İdaresi hakkında yönetmelik hükümleri gereğince ihalesinin gerçekleştirilmesi için Antalya Büyükşehir Belediye encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanmak üzere Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’ne havalesini arz ederim” ifadelerine yer verildi.

TEPKİLER ÜZERİNE GERİ ÇEKİLMİŞTİ

Daha önce Aralık 2023’te yapılan meclis toplantısının gündemine alınan öneri, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine CHP grubunun teklifi ile geri çekilmişti. İhaleye çıkarılmak istenen araziler toplam 11 parselden oluşuyor. Mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan parsellerin toplam büyüklüğü 177 bin 695 metrekare olduğu belirtiliyor.

KARAVAN PARK ALANI DA KİRALANACAK

Öte yandan Lara sahilinde 28024 ada 2 parsel ile 28025 ada 1 parseller arasında bulunan 8490 metrekarelik park ve kamping alanının da Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Antalya Sosyal A.Ş’ye işletmek/işlettirmek amacıyla kiraya verilmesi için Meclis’e öneri sunuldu.

Meclis gündeminin 71. Maddesinde yer alan ilgili teklif yazısında, söz konusu parsellerin ilk yıl kira bedeli 186 bin TL olarak belirlendi.