Laricani'den İslam ülkelerine 6 maddelik çağrı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi üyesi Ali Laricani, sosyal medyadan mesaj yayımlayarak Müslüman ve İslam ülkelerinin hükümetlerine çağrıda bulundu. Laricani, 6 maddelik metinde "birlik" çağrısı yaparken "Bugün Amerika ve İsrail bir tarafta; İran ve Müslüman direniş güçleri diğer tarafta karşı karşıyadır. Siz hangi tarafta duracaksınız?" dedi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi üyesi Ali Laricani, "Düşmanınız ABD ve İsrail'dir" derken İran'ın söz konusu ülkelere egemen olma peşinde olmadığını ifade etti.

Laricani'nin mesajı şöyle:

"Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla

Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara ve İslam ülkelerinin hükümetlerine:

1. İran, müzakereler sırasında Amerikan-Siyonist aldatmacasına dayanan bir saldırıya maruz kaldı. Bu saldırı, İslam Devrimi’nin büyük komutanları ile bazı sivil ve askerî liderlerin şehit olmasına yol açtı. Ancak saldırganlar, İran halkından güçlü bir ulusal ve İslami direnişle karşılaştı.

2. Siz biliyorsunuz ki nadir durumlar dışında İran, siyasi pozisyonlarında yalnızca İran’ın çıkarlarını değil, İslam dünyasının çıkarlarını da göz önünde bulundurmuştur. Bu yüzden İran halkı güçlü iradesiyle saldırganın karşısında durabildi; fakat bugün bu stratejik çıkmazdan çıkış yolu bulmakta zorlanmaktadır.

3. İran’ın geçmişi, “büyük şeytan” ve “küçük şeytan” olarak görülen Amerika ve İsrail’e karşı direnişle doludur. Ancak bazı hükümetlerin tutumu, Peygamber’in şu sözünü hatırlatıyor:

“Bir topluluk, bir Müslüman kardeşinin kalbini kırdığında İslam’ın hangi yüzünü temsil eder?”

4. Bazı ülkeler daha ileri giderek İran’ı düşman ilan ettiler; çünkü İran, topraklarındaki Amerikan üslerini ve Amerikan-İsrail çıkarlarını hedef aldı. Oysa İran’dan saldırıya sessiz kalması mı bekleniyor? Topraklarınız saldırı için üs olarak kullanılırken sessiz mi kalınmalı? Bugün Amerika ve İsrail bir tarafta; İran ve Müslüman direniş güçleri diğer tarafta karşı karşıyadır. Siz hangi tarafta duracaksınız?

5. İslam dünyasının geleceğini düşünün. Amerika’nın size sadık olmadığını ve İsrail’in sizin düşmanınız olduğunu biliyorsunuz. Bir an durun, düşünün ve bölgenin geleceği üzerine tefekkür edin. İran size karşı samimidir ve size egemen olma peşinde değildir.

6. İslam ümmetinin birliği, eğer tüm gücüyle sağlanırsa bütün devletler için güvenliği, ilerlemeyi ve bağımsızlığı garanti edebilir.

Selam üzerinize olsun

Allah’ın kullarından bir kul

Ali Laricani"