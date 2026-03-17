Laricani muamması: İsrail "öldürdük" dedi, Laricani mesaj yayımladı

İsrail ordusu, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'yi hedef aldı. İsrail Savunma Bakanı Laricani'nin öldürüldüğünü iddia ederken İran ise henüz bu bilgiyi doğrulamadı.

"HENÜZ NETLİK KAZANMADI"

İsrailli yetkililer, İsrail ordusunun Laricani'yi İran'da düzenlenen hava saldırısı ile hedef aldığını belirtti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Laricani'nin hedef alındığını ima eden konuşmasında "Gece boyunca, saldırıların önemli noktaların imha edilmesinde başarılar kaydedildi" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise Laricani’nin İsrail ordusu saldırısında öldüğünü iddia etti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA

İsrail'in iddiasının ardından Laricani'nin sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlandı.

Mesajda "İran İslam Cumhuriyeti Donanmasının kahraman şehitlerinin cenaze töreni vesilesiyle: Onların hatırası İran milletinin kalbinde sonsuza dek yaşayacak ve bu şehitlikler, silahlı kuvvetler yapısı içinde İslam Cumhuriyeti Ordusunun temellerini gelecek yıllar boyunca güçlendirecektir. Yüce Allah'tan bu değerli şehitlerimize en yüksek mertebeleri nasip etmesini niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

BİRLİK ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Öte yandan Ali Laricani, saldırıdan bir gün önce yaptığı açıklamada İslam ülkelerine birlik çağrısında bulunmuştu. Sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda, ABD ve İsrail’e karşı ortak duruş sergilenmesi gerektiğini vurgulayan Laricani, bölgedeki saflaşmaya dikkat çekmişti.