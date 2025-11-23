Las Vegas'ta Max Verstappen kuralları!

Formula 1'de Max Verstappen, şampiyona lideri Lando Norris’in önünde ikinci Las Vegas Grand Prix zaferini kazanarak şampiyonluk umutlarını canlı tuttu.

İkincilik, Norris’in kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğuna bir adım daha yaklaşmasını sağladı. McLaren pilotu, sezonun sondan bir önceki yarışı olan Katar Grand Prix’sine, takım arkadaşı Oscar Piastri’nin 30, Verstappen’in ise 42 puan önünde gidiyor.

Verstappen, yarışın sonunda Norris’in yaşadığı mekanik sorunların da etkisiyle finişe yaklaşık 21 saniye farkla geldi. Ancak bu fark, Mercedes pilotu George Russell’ın Norris’ten ikinciliği kapmasına yetmedi. Yarışı dördüncü sırada tamamlayan Oscar Piastri ise bir kez daha Norris’in gerisinde kaldı. Avustralyalı pilotun, Ağustos sonunda kazandığı Hollanda GP’den beri takım arkadaşını geçememe serisi devam etti.

Norris’in bu yarışı ikinci sırada bitirmesi, 30 Aralık’taki Katar Grand Prix’si sonunda farkı 25 puan veya daha fazla tutabilmesi halinde şampiyonluğunu ilan edebileceği anlamına geliyor.

VERSTAPPEN’İN BÜYÜK GERİ DÖNÜŞÜ

Max Verstappen, kariyerinin 69. galibiyetini ve bu sezonki altıncı zaferini elde etti. Yaz arasına kadar şampiyonluk yarışında geri düşmüş görünen Hollandalı pilot, son yedi yarışın dördünü kazanarak tekrar güçlü bir aday haline geldi.

Cumartesi gecesi koşulan yarışın daha ilk turunda kontrolü eline aldı. Pole pozisyonundan başlayan Lando Norris, agresif biçimde savunma yapsa da ilk virajda hatalı frenleyince geniş kaldı. Bu an, Verstappen’in onu geçmesine, Russell’ın ise ikinciliğe yükselmesine kapı araladı. Russell kısa bir süre DRS mesafesinde seyretse de Verstappen’in liderliği hiçbir zaman gerçek bir tehdit altına girmedi.

McLaren yarışın son bölümünde Verstappen’i yakalayabileceklerini düşünüyordu ancak Norris’in yaşadığı geç sorunlar nedeniyle tempo dramatik şekilde düştü. Buna rağmen Russell’ın onu yakalaması için yeterli olmadı.

Piastri ise beşinci başladığı yarışta, Racing Bulls pilotu Liam Lawson’ın temasına rağmen devam edebildi. Zekice ayarlanmış pit stratejisi ve Mercedes’in çaylak pilotu Andrea Kimi Antonelli’ye verilen beş saniyelik ceza sayesinde dördüncülüğe kadar yükseldi.

FERRARI YİNE HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Ferrari’de Charles Leclerc altıncı sırada kaldı. Takım arkadaşı Lewis Hamilton ise gridin en arkasından başladığı yarışı ancak 10. sırada tamamladı. Bu sonuç, 2025 yılında galibiyet kazanma şansı en yüksek yarış olduğu düşünülen Las Vegas’ın da İtalyan takım için kaçırılmış bir fırsat olarak kalmasına neden oldu.

Williams pilotu Carlos Sainz yedinci olurken, Racing Bulls’un çaylak ismi Isack Hadjar sekizinci sırayı aldı. Sauber sürücüsü Nico Hülkenberg ise ilk 10’u tamamlayan son isim oldu.