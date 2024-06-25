Las Vegas’ta silahlı saldırı: 5 ölü, 1 yaralı

ABD’nin Las Vegas kentinde bir apartmanda düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 13 yaşındaki bir kız çocuğu ağır yaralandı.



ABD’nin Nevada eyaletinde yer alan Las Vegas kentinde bir apartmanda silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, 4’ü kadın 1’i erkek 5 kişi hayatını kaybetti, 13 yaşındaki bir kız çocuğu ağır yaralandı.

Polis, saldırıyla ilgili 57 yaşındaki Eric Adams adlı şüpheliyi gözaltına alırken, şüphelinin iki farklı daireye silahlı saldırı düzenlediği aktarıldı. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.