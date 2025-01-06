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Lastiği patlayan araç devrildi

Ajans Haberleri
  • 06.01.2025 10:24
  • Giriş: 06.01.2025 10:24
  • Güncelleme: 06.01.2025 10:25
Kaynak: İHA
Lastiği patlayan araç devrildi

Aydın’ın Buharkent ilçesinde lastiği patlayan araç yol kenarına devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın’ın İncirliova ilçesindeki Acarlar Sebze Hali’nden yüklenen ürünleri taşıyan kamyonet, Buharkent Ortakçı Mahallesi Meryemoğlu mevkii Aydın-Denizli karayolu üzerinde lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araç içerisindekiler kazayı hafif şekilde atlatırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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