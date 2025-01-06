Lastiği patlayan araç devrildi
Kaynak: İHA
Aydın’ın Buharkent ilçesinde lastiği patlayan araç yol kenarına devrildi.
Edinilen bilgiye göre, Aydın’ın İncirliova ilçesindeki Acarlar Sebze Hali’nden yüklenen ürünleri taşıyan kamyonet, Buharkent Ortakçı Mahallesi Meryemoğlu mevkii Aydın-Denizli karayolu üzerinde lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araç içerisindekiler kazayı hafif şekilde atlatırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.