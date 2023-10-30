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Lastiği patlayan otomobil duvara çarptı: 1 ölü

Ajans Haberleri
  • 30.10.2023 15:19
  • Giriş: 30.10.2023 15:19
  • Güncelleme: 30.10.2023 15:19
Kaynak: İHA
Lastiği patlayan otomobil duvara çarptı: 1 ölü

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde lastiği patlayan otomobil önce park halindeki araca, ardından duvara çarptı. Otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Reyhanlı ilçesinde Çatalhöyük Kavşağı’nda meydana geldi. 31 F 6795 plakalı otomobilin lastiği patladı, ismi öğrenilemeyen sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce park halindeki araca, ardından duvara çarptı.

Kazada Meryem Yayar hayatını kaybetti.  Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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