Lastiği patlayan otomobil, refüje çarpıp takla attı

Ajans Haberleri
  • 22.12.2025 15:56
  • Giriş: 22.12.2025 15:56
  • Güncelleme: 22.12.2025 15:56
Kaynak: DHA
Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde lastiği patlayan otomobil, refüje çarparak takla attı; kazada sürücü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çorlu-Tekirdağ çevre yolu üzerinde meydana geldi. Enes Malik Öztürk'ün kullandığı 59 AAJ 691 plakalı otomobilin lastiği, seyir sırasında patladı. Kontrolden çıkan ve refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü Öztürk, yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Öztürk, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

