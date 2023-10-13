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Lastiği patlayan otomobil, şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Elazığ’da tekeri patlayan otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada bir kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 13.10.2023 17:04
  • Giriş: 13.10.2023 17:04
  • Güncelleme: 13.10.2023 17:04
Kaynak: İHA
Lastiği patlayan otomobil, şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Kaza, sabaha karşı Şahinkaya yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken tekeri patlayan otomobil şarampole yuvarlandı.

Kazada, bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

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