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Lastiği patlayan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 30.03.2025 15:29
  • Giriş: 30.03.2025 15:29
  • Güncelleme: 30.03.2025 15:29
Kaynak: İHA
Lastiği patlayan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Adıyaman’da seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Edinilen bilgilere göre, Serdar T. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobilin, Adıyaman-Kahta karayolu Beşpınar mevkiinde lastiği patladı. Patlayan lastikten dolayı kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Serdar T. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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