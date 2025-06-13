Lastiği patlayan otomobil yoldan çıktı: 1 yaralı

Burdur’un Yeşilova ilçesinde seyir halindeyken lastiği patlayan otomobilin yoldan çıkması sonucu 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Yeşilova ilçesi Kayadibi Mahallesi Yeşilova-Denizli karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yeşilova’dan Salda Gölü istikametine gitmekte olan Yunus A. (88) idaresindeki 20 YY 014 plakalı Mercedes marka otomobil, lastiği patlayınca yoldan çıkarak şarampole düştü. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Naciye A. (80) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulans ile Yeşilova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Araç ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.