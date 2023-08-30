Lastiği patlayan TIR, otomobille cipe çarptı; yolda 5 kilometrelik kuyruk oluştu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, TEM Otoyolu'nda lastiği patlayan sebze yüklü TIR, önce otomobille cipe, ardından köprü ayağına çarptı. Kaza nedeniyle otoyolda, 5 kilometrelik kuyruk oluştu.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, TEM Otoyolu Kartepe ilçesi geçişi Maşukiye mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden İ.K. yönetimindeki sebze yüklü TIR'ın, orta şeritteyken lastiği patladı. Kontrolden çıkan TIR, sol şeride doğru kayıp, önce KGYS direğine, ardından H.U. idaresindeki otomobil ile A.D. idaresindeki cipe çarptı. TIR, Maşukiye Köprüsü'nün ayağına çarpıp durabildi, üzerindeki sebzeler de yola saçıldı. Çarpmanın etkisiyle devrilen direk ise S.S. idaresindeki kamyonun üzerine düştü.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin 1,5 saatlik çalışmasının ardından yolun tek şeridi ulaşıma açıldı. Diğer 2 şeridin açılması için ekiplerin çalışmaları sürerken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı