Lastiğini değiştirdiği TIR'ın altında kalan şoför hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde patlayan lastiği değiştirmek isterken kayan TIR'ın altında kalarak ağır yaralanan şoför Hamza Gümüş (44), tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 1 Kasım'da Kızıltepe ilçesi kırsal Eşme Mahallesi’nde meydana geldi.

33 AT 516 plakalı TIR'ın patlayan lastiğini değiştirmek isteyen şoför Hamza Gümüş, aracın kaymasıyla altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan Gümüş, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan Gümüş'ün bir kez kalbinin durduğu ve yeniden hayata döndürüldüğü öğrenildi.

Gümüş, sevk edildiği Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Gümüş’ün cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.