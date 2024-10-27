Lastikçide çıkan yangın korkutttu

Bolu’da lastik değişim ve tamir işi yapan iş yerinde çıkan yangının dumanları tüm binayı sardı.

Kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın büyük hasara neden oldu.

Yangın, D-100 kara yolunun Paşaköy Mahallesi mevkiinde bulunan lastik değişim ve tamir işi yapan iş yerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, B. T.’ye ait lastik değişimi ve tamiri yapılan işyerinde henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yoğun dumanların yükseldiği işyerinde yangın çıktığını fark eden yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından alevler kısa süre içerisinde söndürüldü.

İşyerinde ve binada büyük maddi hasar meydana geldi.