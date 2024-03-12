Lastikçide çıkan yangında alevler korkuttu
Kaynak: İHA
Hatay’ın Defne ilçesinde bir lastikçide meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Defne ilçesi Orhanlı Mahallesi’nde bir lastikçide yangın meydana geldi.
Mahallede yer alan bir iş yerinin yandığını fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yangın ihbarında bulundu.
İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahaleleriyle alevler kısa sürede söndürüldü.
Yangında can kaybı yaşanmazken iş yerinde maddi hasar meydana gelmiştir.