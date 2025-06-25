Latin Amerika sağlık örgütlerinden Erdoğan’a çağrı: "Dr. Ayşe Uğurlu göreve iade edilsin"

HABER MERKEZİ

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İnsan Hakları Kolu Yürütme Kurulu üyesi, 35 yıllık hekim Dr. Ayşe Uğurlu’nun kamu görevinden ihraç edilmesine yönelik tepkiler büyüyor.

Latin Amerika ve Karayipler’de işkence, cezasızlık ve diğer insan hakları ihlallerine karşı çalışan sağlık kurumlarının oluşturduğu bölgesel ağ bünyesindeki 12 kurum, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben bir mektup gönderdi.

Latin Amerika ve Karayipler İşkence, Cezasızlık ve Diğer İnsan Hakları İhlallerine Karşı Sağlık Kuruluşları Ağı bünyesinde; Arjantin, Bolivya, Ekvador, Guatemala, Honduras, Kolombiya, Meksika, Peru ve Şili olmak üzere 9 ülkeden 12 insan hakları örgütlerinin imzaladığı mektupta,

Uğurlu’nun ihraç edilmesinin mesnetsiz ve keyfi bir karar olduğu belirtildi. Uğurlu’nun insan hakları mücadelesi nedeniyle cezalandırıldığı belirtilen mektupta, bu durumun uluslararası alanda da kınanması gereken bir uygulama olduğu vurgulandı.

Mektupta şu ifadeler yer aldı: “Sadece manipüle edilmiş bir yargı sistemi, İnsan hakları mücadelesini ‘terör propagandası’ olarak damgalayabilir. Böylelikle insan haklarını savunmak suç hâline getirilmektedir.”

İmzacı kurumlar, Uğurlu’nun TTB, Ankara Tabip Odası ve Adli Tıp Uzmanları Derneği gibi kuruluşlarda aktif görev aldığını, mesleğini insan haklarıyla bütünleştirdiğini belirtti. Ayrıca Uğurlu’nun, Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan ifade özgürlüğünü kullandığı gerekçesiyle cezalandırıldığı da vurgulandı.

4 TALEP İLETİLDİ

Mektupla birlikte dört temel talep iletildi:

1. "İhraç kararının iptali ve Uğurlu’nun görevine iadesi,

2. Kendisine ve diğer insan hakları savunucusu sağlık emekçilerine yönelik idari tacizin sonlandırılması,

3. İnsan hakları savunucularının misilleme korkusu olmadan faaliyet yürütmesinin güvence altına alınması,

4. Türkiye’nin imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Savunucularının Korunması Bildirgesi’ne tam uyum sağlanması."

İmzacı kurumlar arasında Şili Ruh Sağlığı ve İnsan Hakları Merkezi (CINTRAS), İşkence Mağdurları ve Ailelerinin Önlenmesi, Tedavisi ve Rehabilitasyonu Merkezi (CPTRT), Psikososyal Bakım Merkezi (CAPS), Psicosocial Care Center (CAPS), İşkenceye ve Cezasızlığa Karşı Kolektif (CCTI), Arjantin Psikososyal Çalışma ve Araştırma Ekibi (EATIP), Topluluk Çalışmaları ve Psikososyal Eylem Ekibi (ECAP), Şiddet Mağdurlarının Kapsamlı Rehabilitasyonu Vakfı (PRIVA), İnsan Hakları Danışmanlığı Bölgesel Vakfı (INREDH), İşkencenin ve Devlet Şiddetinin Sonuçları Üzerine Terapi ve Araştırma Enstitüsü (ITEI), Guatemala Başpiskoposluğu İnsan Hakları Ofisi (ODHAG) ve Çocuk ve Aile Ağı (REDINFA) yer aldı.

Uluslararası kurumlar, Türkiye’nin hukuk devleti ilkesine ve insan haklarına bağlı kalması gerektiğini hatırlatarak, Dr. Ayşe Uğurlu’nun yalnız olmadığını ve dayanışmanın süreceğini belirtti.