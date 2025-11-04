Latmos’ta madene karşı mücadele

Latmos Dağları’nın eteklerindeki Aydın’ın Karpuzlu ilçesi Ömerler Köyü yeniden direnişe sahne oldu.

Dinçler Madencilik’in taş ocağı için kırma eleme tesisi projesi kapsamında yapılan bilirkişi keşfi, köylüler ve yaşam savunucuları tarafından protesto edildi. Daha önce maden ocağına karşı açtıkları davayı kazanarak şirketin iznini iptal ettiren köylüler, bu kez Latmos’un eteklerinde bir araya gelerek yeni projeye tepki gösterdi.

“Latmos halkındır, madene geçit yok” sloganları atan köylüler, bölgedeki tarım arazileri, zeytinlikler ve su kaynaklarının tehdit altında olduğunu belirtti.

Taş ocağı açmak isteyen Dinçler Madencilik, “çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir” kararı aldığı projeye karşı açılan davayı kaybetti. Ancak şirket, bu kez aynı bölgede kırma eleme tesisi kurmak için başvurdu. Toplam 25,2 hektarlık alanda yılda 210 bin ton feldspat çıkarılması ve aynı miktarda malzemenin kırılıp elenmesi planlanıyor. Ancak proje sahası “mera” ve “sulama alanı” içerisinde yer alıyor. Ocak sahasının yanı başında tarım arazileri, zeytinlikler ve tescilli arkeolojik sit alanları bulunurken, alanın Ömerler köyüne yalnızca 300 metre mesafede yer alıyor. Proje kapsamında her 10 günde bir patlatma yapılması planlanıyor.

Daha önce maden ocağına karşı açtıkları davayı kazanarak şirketin iznini iptal ettiren köylüler, bu kez kırma eleme tesisi projesine karşı Latmos Platformu öncülüğünde iptal davası açtı. Dava sonrası bilirkişi keşfi gerçekleşti. Bölge halkı ise projeye tepki göstermek için eylem yaptı.

Eylemde “Madene değil, yaşama geçit var”, “Latmos halkındır”, “Toprağımızı, suyumuzu savunuyoruz” pankartları taşındı. Bilirkişi keşfine; Aydın Çevre Koruma ve Kültür Derneği (AYÇED), Latmos Platformu, EKODOST, Güzelçamlı Yürüyüşleri Grubu, Akbük Doğa Gönüllüleri, Beşparmak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, Kuşadası Çevre Platformu ve Merdiven Toplumsal Girişim Gelişim Derneği temsilcileri katıldı.

“LATMOS HALKINDIR, ADALET KAZANACAK”

Davacı köylülerin gönüllü hukuk danışmanı Avukat Mehmet Çilsal, keşif sırasında yaptığı açıklamada, “Latmos’un taşını toprağını, havasını, suyunu savunmak yalnızca bu köyün değil, bu ülkenin sorumluluğudur. Bu proje sadece doğayı değil, köylülerin yaşam hakkını da hedef alıyor. Daha önce kazandık, yine kazanacağız” dedi.