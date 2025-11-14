Latte yok grev var: Starbucks baristaları kazan kaldırdı

ABD’de kahve zinciri Starbucks’ın çalışanları hakları için ayaklandı.

Ülke genelinde 1000’den fazla sendikalı Starbucks emekçisi, toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 13 Kasım Perşembe günü (dün) süresiz greve başladı.

Reuters’in aktardığına göre çalışanların bu adımı, Starbucks’ın üzerindeki ücret artışı ve personel takviyesi için yürütülen toplu sözleşme baskısını artırıyor.

Starbucks Workers United sendikası, grevin 65 mağazada başlayacağını ve her zamanki gibi ABD genelinde 17000’den fazla Starbucks’a yoğun müşteri çeken “Red Cup Day” adlı kampanyayla aynı güne denk getirildiğini belirtti.

Yaklaşık 550 mağazadaki çalışanları temsil eden sendika, onlarca şehirde gösteriler düzenlemeyi planlıyor ve grevin Starbucks tarihindeki “en geniş ve en uzun grev” olabileceği uyarısında bulunuyor.

ÇOK SAYIDA KENTİ KAPSIYOR

Sendikanın açıklamasına göre Seattle, New York, Philadelphia, Dallas, Austin ve Portland gibi kentlerdeki mağazalar greve katılacak. Starbucks’ın verilerine göre sendika yaklaşık 9500 çalışanı temsil ediyor; bu da şirketin kafe çalışanlarının yaklaşık %4’ü. Bazı mağazalar grev nedeniyle gün içinde tamamen kapandı.

Manhattan ve Brooklyn’deki birçok protestocu barista, Reuters’a yaptıkları açıklamada işverenin müzakere masasına dönmesini, daha iyi çalışma saatleri ve ücret talep ettiklerini söyledi.

Bir Starbucks sözcüsü Reuters’a yaptığı açıklamada, şu ana kadar grevin mağazaların %1’inden daha azındaetkili olduğunu ve etkilenmenin “sınırlı” kaldığını savundu ancak şirketin hisseleri günü %1 değer kaybıyla kapattı.

GÖRÜŞME SÜRECİ TIKANDI

Grev, Starbucks CEO’su Brian Niccol’un, sendikalı Seattle’daki amiral mağaza dahil, “düşük performans” gerekçesiyle yüzlerce mağazayı kapattığı, sözde “hizmet hızını ve mağaza içi deneyimi iyileştirmeye” odaklandığı bir dönemde gerçekleşiyor.

Sendika ile şirket arasındaki görüşmeler, geçen yıl yaklaşık sekiz ay sürdükten sonra Aralık ayında durmuştu. Bunu takiben çalışanlar, tatil sezonunun en yoğun döneminde greve çıkmışlardı.

Starbucks çalışanları geçen yıl da grev yapmışlardı.

Niccol, geçen yıl CEO olduğunda “diyaloğa açık olduğunu” iddia etmişti.

Ancak sendikanın uluslararası başkanı Lynne Fox, gazetecilere yaptığı açıklamada Niccol göreve geldikten sonra durumun değiştiğini dile getirmişti. “Niccol’un göreve başlamasından bir yıl sonra, aylarca istikrarlı ilerleme kaydedilen iyi niyetli müzakerelerin geriye gittiğini kaydeden Fox, sürecin tıkandığını belirtti.

Starbucks ise Fox’un bu değerlendirmeleri hakkında yorum yapmayı reddetti.

Nisan ayında sendika, Starbucks’ın en az %2 yıllık zam garantisi içeren teklifini, sağlık sigortası gibi ekonomik haklarda iyileştirme içermediği ve hemen uygulanacak bir ücret artışı sunmadığı gerekçesiyle reddetmişti.

ÇALIŞANLAR NE TALEP EDİYOR?

Sendika, baristaların sendikalaşması nedeniyle işten çıkarma gibi haksız uygulamalar nedeniyle Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu’na (NLRB) .000’den fazla şikâyet sundu. Ayrıca geçen hafta, 13 Kasım’a kadar sözleşme sağlanmazsa greve gitme yetkisi için oylama yaptı.

Starbucks, ortalama saatlik ücretin 19 dolar olduğunu ve haftada en az 20 saat çalışanlara sağlık sigortası, ebeveyn izni ve Arizona State University online eğitim bursu gibi haklar sunduğunu savunuyor.

Sendika ise 33 eyalette başlangıç ücretinin saatte 15,25 dolar olduğunu, ortalama baristanın haftada 20 saatten az çalıştığını söylüyor.

Manhattan’daki bir mağazada çalışan Rey Shao, talepleri şöyle özetledi:

“İstediğimiz aslında oldukça basit. Özlük haklarından yararlanabilecek kadar saat, aşırı yorulmayacağımız kadar personel ve bu şehirde yaşamamızı sağlayacak bir ücret.”