Lavarini, Fenerbahçe Opet'in Şampiyonlar Ligi kupası hasretine son vermek istiyor

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın İtalyan başantrenörü Stefano Lavarini, 2012 yılında CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan sarı-lacivertlilerin bu organizasyondaki 12 yıllık kupa hasretine son vermek istiyor.

Sezon başında takımın başına getirilen İtalyan çalıştırıcı, AA muhabirine bu sezonki hedeflerini anlattı.

Lavarini, ligde son oynadıkları ve 3-0 kazandıkları Sarıyer Belediyespor maçında takımın oyunundan çok mutlu olduğunu belirterek, "Hem kazandığımız için hem de oyuncularım maçın başından sonuna kadar aynı dikkat ve disiplinle oynadıkları için mutlu oldum. Özellikle sayı olarak setlerde öndeyken oynamayı ve disiplini elden bırakmadılar, bu yüzden de ayrıca mutluyum." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin bu branşta uzun zamandır hayalini kurduğu Avrupa Şampiyonluğu'na ilişkin ise 44 yaşındaki Lavarini, "Avrupa şampiyonluğu hedefimiz. Her gün bunun için çalışıyoruz. Her gün bunun için mücadele ediyoruz. Tabii ki kazanmak istiyoruz. CEV Şampiyonlar Ligi çok zor, çok güçlü ekiplerden kurulu bir turnuva. Bu rüyanın gerçekleşmesi için buradayız. Her gün bunun için çalışıyor, her gün bunun için mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.