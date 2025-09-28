Lavrov, ABD’de Batılı devletleri ve NATO’yu uyardı: "Hava sahamıza giren pişman olur"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı devletleri ve NATO'yu, Rusya hava sahasına yönelik herhangi bir saldırı ihtimaline karşı sert şekilde uyarırken, bunun "pişmanlık duyulacak sonuçları" olabileceğini söyledi.

Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında, New York'ta yaptığı basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Rus hava sahasında NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) olası müdahalesini değerlendiren Lavrov, "Topraklarımız üzerinde, hava sahamızda herhangi bir uçan nesneyi düşürmeye yönelik girişimler olursa, insanların toprak bütünlüğümüzü ve egemenliğimizi ihlal etmekten çok pişman olacaklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Lavrov, Rus topraklarının dışında uçan bir insansız hava aracına (İHA) müdahale etme konusunda herkesin haklı olacağını belirtirken, Rusya'nın hiçbir ülkenin hava sahasını ihlal edecek bir girişimde bulunmadığını yineledi.

Ukrayna ile Rusya arasındaki toprak anlaşmazlığıyla ilgili soruyu yanıtlayan Rus Dışişleri Bakanı, "Kimse 2022'de Ukrayna sınırlarına geri dönmeyi beklemiyor, bu siyasi açıdan körlük olur" dedi.

Ukrayna'nın, Rusya'nın da kabul ettiği Nisan 2022 tarihli barış önerilerini uygulaması durumunda Kırım ve Donbas hariç 1991 sınırlarını koruyabileceğini dile getiren Lavrov, "Ukrayna bunu da baltaladı, kendi girişimini uygulamaktan kaçındı" diye ekledi.

"TÜRKİYE'NİN POZİSYONUNA SAYGI DUYUYORUZ"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'nin bölgesindeki gelişmeler karşısında takındığı tavır ve aldığı kararlara "saygı duyduklarını" söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Rusya'dan doğal gaz ve petrol alımından vazgeçmesi yönündeki talebi sonrasında Türkiye'nin takınacağı tutuma yönelik beklentisi sorulan Lavrov, bu konuda "tahminde bulunmak istemediğini" dile getirdi.

Rus Dışişleri Bakanı, "Ancak Türkiye ve diğer ortaklarımız hakkında söylediklerimi tekrar etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin pozisyonuna saygı duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kendine ve halkına saygı duyduğundan hiç şüphemiz yok" dedi.

"KÜRT MESELESİNİN FİTİLİNİ ATEŞLEMEK İSTEYENLER VAR"

Lavrov, Kuzey Irak'ta yaklaşık 8 yıl önce Irak'taki Kürtlerin bağımsızlık referandumuna uluslararası toplumun destek vermemesiyle ilgili soruya ilişkin, Kürtlerin "devam eden bir savaşının olmadığını" hatırlattı.

Kürt meselesinin herkesin gözü önünde fitilini ateşlemek istemediklerini belirten Lavrov, "Çünkü Kürt yapıların tamamı barışçıl planlara sahip değil ve hepsi barışı desteklemiyor. Bölgede çok sayıda Kürt'ün yaşadığı düşünüldüğünde, bu Kürt meselesinin fitilini ateşlemek isteyenler var ve bence Orta Doğu bir başka büyük patlamaya daha tahammül edemez" ifadelerini kullandı.

Lavrov, "Bu yüzden herkesin barışmasını savunuyoruz." diyerek, Irak, Suriye veya İran gibi mevcut varlık gösteren ülkeler dahil, bölge ülkeleri arasında "diyalog kurulmaz ve ulusal bir mutabakat sağlanmazsa" ülkelerin dağılacağını dile getirdi.

Bakan Lavrov, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bazıları bunun ulusların kendi kaderini tayin hakkı olduğunu söyleyebilir ancak siz öyle değilsiniz. Devam eden bir savaşınız yok. Dolayısıyla bu tür koşullarda anlaşmaya varmak mümkün ve Bağdat bunu kanıtladı ve biz bu süreci aktif olarak destekliyoruz."