Lavrov, BRICS’e yeni üye alımına kapıyı kapattı

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Türkiye dahil birçok ülkenin BRICS’e olası katılımına yönelik tartışmalar devam ederken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov “gruba şimdilik yeni üye almayacaklarını” söyledi. Lavrov, “BRICS’in mevcut üye ülkelerinin tamamının artık yeni üye kabul etmenin mümkün olmadığını düşündüğünü” söyledi.

22-24 Ekim 2024 tarihleri arasında Kazan’da yapılacak BRICS zirvesinde yeni ortak ülkelere dair bazı önerilerin sunulacağını belirten Lavrov, 20’den fazla ülkenin BRICS’e ortak olmak ve yaklaşık 10 ülkenin de temasları sürdürmek istediğini kaydetti.

Türkiye’nin Batı’nın kurumlarına karşı alternatif olarak görülen BRICS’e üyelik başvurusu yaptığı haberini daha önce Kremlin de doğrulamıştı. Öte yandan Lavrov, Türkiye’nin Amerikan F-35 uçakları karşılığında S-400 hava savunma sistemlerini başka ülkelere satabilme hakkın olduğunu ancak “bunun için Rusya’nın onayını alması gerektiğini” belirtti.