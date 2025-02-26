Lavrov duyurdu: ABD ve Rus heyetleri yarın İstanbul'da görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği ziyaretin ardından yaptığı basın toplantısında ABD-Rusya görüşmelerine değindi.

Lavrov, ABD ve Rus heyetlerinin yarın büyükelçiliklerin çalışmalarına yönelik sorunları görüşmek üzere bir araya geleceklerini söyledi.

"Bu toplantı yarın İstanbul'da yapılacak" diyen Lavrov, şunları söyledi:

"Diplomatlarımızın ve üst düzey uzmanlarımızın bir araya geleceğini ve önceki ABD yönetiminin Rus Büyükelçiliği'nin faaliyetleri önünde yapay engeller oluşturmaya yönelik yasa dışı faaliyetleri sonucu bekleyen ve bizim de doğal olarak karşılığını verdiğimiz, Moskova'daki ABD Büyükelçiliği'nin çalışmaları için rahatsız eden konulara ilişkin sorunları ele alacaklarını duyurmuştuk."

ABD ve Rus heyetleri, ikili ilişkileri normalleştirme ve Ukrayna'daki savaşı sonlandırma hedefleriyle 18 Şubat'ta, Suudi Arabistan’ın başkent Riyad'da bir araya gelmişti.