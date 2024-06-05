Lavrov: Fransız askeri, Ukrayna’da meşru hedef olur

Fransa’nın Ukrayna ordusu askerlerini eğitmek için Ukrayna topraklarına eğitmen göndermesine ilişkin konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Rus Silahlı Kuvvetleri için kesinlikle meşru bir hedef teşkil etmektedirler" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afrika temasları kapsamında gittiği Kongo’da basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Lavrov, Fransa’nın Ukraynalı askerleri eğitmek üzere eğitmen göndermesi konusunda, "Rus Silahlı Kuvvetleri için kesinlikle meşru bir hedef teşkil etmektedirler" dedi.

Lavrov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "(Fransız eğitmenler) Bu konuda halihazırda Ukrayna'da çalıştıklarına dair pek çok somut olgu olduğuna inanmak için sebeplerim var. Fransız Silahlı Kuvvetleri mensubu ya da sadece paralı asker olup olmadıklarına bakılmaksızın, Rus Silahlı Kuvvetleri için kesinlikle meşru bir hedef teşkil etmektedirler" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, geçen hafta yaptığı açıklamada, Fransa’nın Ukrayna ordusu askerlerini eğitmek için Ukrayna topraklarına eğitmen göndereceğini belirtmişti.