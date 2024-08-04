Lavrov, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile Ortadoğu’yu görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Ortadoğu’daki durumu görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ve Abdulati arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Ortadoğu’da ortaya çıkan duruma ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Filistin-İsrail çatışma bölgesinde ateşkesin bir an önce sağlanması ve bölgedeki gerilimin genel olarak azaltılmasının gerekliliğinin vurgulandığı görüşmede, Moskova ve Kahire'nin Ortadoğu'daki tüm meselelere ilişkin eylemleri koordine etmesi ele alındı.

Bakanlar, ikili ve uluslararası gündemdeki güncel konularla ilgili aktif temasları sürdürme hususunda anlaştı.