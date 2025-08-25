Lavrov: Putin-Zelenski zirvesi gündem oluşması halinde mümkün

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD merkezli NBC News'e verdiği röportajda Rusya-Ukrayna Savaşı ve savaşın sona ermesi için atılan adımları değerlendirdi.

Putin ile Zelenski'nin görüşmesi ihtimaline ilişkin Lavrov, Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump'a İstanbul'da bu yıl yapılan 3 turluk görüşmeleri anımsatarak müzakerelere devam etmeye hazır olduklarını belirttiğini aktardı.

Lavrov, Putin'in, Rusya ve Ukrayna liderlerinin bir araya gelmesi yönündeki zirve toplantıları için "çok iyi hazırlanılması" gerektiği mesajını verdiğini söyleyerek İstanbul'daki heyetlerin seviyesinin yükseltilmesi önerisini sunduklarını dile getirdi.

İstanbul'daki görüşmelere ilişkin detaylar veren Lavrov, Rusya'nın son müzakerelerde Ukrayna'ya çalışma gruplarının oluşturulmasını önerdiğini ancak buna henüz yanıt alınamadığını belirtti.

GÜNDEMDE GÖRÜŞME YOK

Zelenski'nin acil önceliğinin Putin ile görüşmek olduğunu söylemesini "oyun" olarak nitelendiren Lavrov, ABD'deki toplantıya katılan Ukraynalı ve Avrupalı aktörlerin Alaska'da Trump ile Putin arasında konuşulan güvenlik meselesini "çarpıtmaya" çalıştıklarını belirtti.

Rus Bakan, ayrıca Alaska'da, Putin ile Zelenski görüşmesinin direkt gündeme gelmediğinin altını çizdi.

Savaşın başlamasının hemen ardından 2022'de İstanbul'da yapılan görüşmelerde taslak ilkelerin iki ülke tarafından paraflandığını hatırlatan Lavrov, "Putin, Zelenski ile ancak bir zirve için gündem hazır olduğunda görüşmeye hazır fakat bu gündem şu anda kesinlikle hazır değil" ifadesini kullandı.

MÜZAKERE ENGELLENMİŞ

Lavrov, ayrıca tarafların 2022'deki İstanbul görüşmelerinde olası anlaşmayı müzakere ettiklerini ancak dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ABD Başkanı Joe Biden'ın bunu "engellediğini" ifade etti.