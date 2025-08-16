Lavrov Sovyetler Birliği tişörtüyle Alaska’ya gitti

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün Alaska’da bir araya geldi.

Trump görüşme öncesinde barış sürecinin hayata geçirilebilmesi için Ukrayna’ya bazı güvenlik garantilerinin verilebileceğini belirtirken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un tişörtü dikkat çekti.

Lavrov, Alaska’da gerçekleşecek tarihi zirve öncesinde SSCB tişörtü giydi.

Görüşme öncesinde Alaska’nın Anchorage kentinde gazetecilere açıklamada bulunan Lavrov, "Argümanlarımız, net ve anlaşılır bir duruşumuz olduğunu biliyoruz. Bunu dile getireceğiz" dedi.

ABD Başkanı Trump, ise savaşı durdurma yönünde irade göstermemesi halinde Rusya’ya yaptırım tehdidini yineleyerek, "Evet, (Rusya için) ekonomik olarak çok ağır sonuçları olacak." dedi. Başkan Trump, ABD olarak Ukrayna’ya güvenlik garantileri verip vermeyecekleri konusunda ise "Evet bu olabilir. Avrupa Birliği ve diğer bazı ülkelerle birlikte verebiliriz. Ancak bu tabi ki NATO formatında olmaz." değerlendirmesini yaptı.