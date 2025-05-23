Lavrov yanıtladı: Ukrayna-Rusya ikinci tur görüşmeleri ne zaman başlayacak?

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile ikinci tur barış görüşmelerin yakında yapılacağını bildirdi.

Lavrov, memorandum üzerindeki çalışmaların Moskova tarafından ileri bir aşamada olduğunu belirterek, Ukrayna ile 2’nci tur barış görüşmelerinin yakında yapılacağını kaydetti.

Lavrov, “Zelenski'nin meşruiyeti meselesi, Ukrayna'nın çözümüne ilişkin belgelerin imzalanmasında belirleyici olacaktır” dedi.