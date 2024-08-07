Lavuk ne demek? Lavuk kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Günlük yaşamda çokça kullanılan ve Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre 2 farklı anlamı olan Lavuk kelimesinin anlamı yurttaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Peki lavuk ne demek? Lavuk kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Günlük hayatta oldukça sık kullanılan lavuk kelimesinin sözlük anlamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre Lavuk kelimesinin 2 farklı anlamı bulunuyor. TDK, Lavuk kelimesinin kökenini Türkçe olarak belirtiliyor. Peki lavuk ne demek? Lavuk kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

LAVUK NE DEMEK?

Günümüzde iki farklı anlamda kullanılan lavuk sözcüğü gereksiz konuşan kimse ve önemsiz konular üzerinde fazlaca duran, hareketleri ve sözlerinde meymenet olmayan kişi anlamına gelmektedir.

LAVUK KELİMESİNİN TDK SÖZLÜK ANLAMI

Lavuk kelimesi dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler arasındadır. TDK’ye göre kökeni Türkçe olan lavuk kelimesi ise şu anlama gelmektedir:

Gereksiz konuşan (kimse)

Önemsiz konular üzerinde fazlaca duran, hareketleri ve sözlerinde meymenet olmayan (kimse)

Lavuk kelimesi Türkçe mi?

Lavuk kelimesi TDK'ye göre kökeni Türkçe olan bir kelimedir.