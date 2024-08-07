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Lavuk ne demek? TDK sözlük anlamı nedir?

Günlük yaşamda çokça kullanılan ve Türk Dil Kurumuna göre 2 farklı anlamı olan Lavuk ne demektir? Hangi dilden geliyor?

BirBilgi
  • 07.08.2024 00:02
  • Giriş: 07.08.2024 00:02
  • Güncelleme: 07.08.2024 00:09
Lavuk ne demek? TDK sözlük anlamı nedir?
AA

Türk Dil Kurumuna göre Lavuk kelimesinin 2 farklı anlamı bulunuyor. TDK, Lavuk kelimesinin kökenini Türkçe olarak belirtiliyor.

LAVUK KELİMESİ NE DEMEK? LAVUK KELİMESİ TDK ANLAMI

Lavuk kelimesi dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler arasındadır. TDK’ye göre lavuk kelimesi ise şu anlama gelmektedir:

- Gereksiz konuşan (kimse)
- Önemsiz konular üzerinde fazlaca duran, hareketleri ve sözlerinde meymenet olmayan (kimse)

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