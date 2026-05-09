Lazio - Inter maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Serie A 25/26 sezonu 36. haftasında Lazio ile şampiyonluğu garantileyen Inter, 9 Mayıs’ta Stadio Olimpico’da karşı karşıya gelecek. S Sport 2’de canlı ve şifreli yayınlanacak maçın saati, hakemi, stadyumu ve puan durumu detayları haberimizde.

LAZİO - INTER MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Serie A 25/26 sezonunda 36. hafta heyecanı Lazio - Inter karşılaşmasıyla devam ediyor. Inter, şampiyonluğu garantilemiş olarak sahaya çıkarken, Lazio ise kendi sahasında güçlü rakibi karşısında puan arayacak.

LAZİO - INTER MAÇI SAAT KAÇTA?

Lazio - Inter maçı 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 19:00’da başlayacak. Karşılaşma, Lazio’nun sahası Stadio Olimpico’da oynanacak.

LAZİO - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Lazio - Inter maçı S Sport 2 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Serie A takipçileri mücadeleyi S Sport 2 üzerinden izleyebilecek.

INTER ŞAMPİYONLUĞU GARANTİLEDİ

Inter, Serie A 25/26 sezonunda 35 maç sonunda topladığı 82 puanla zirvede yer alıyor. En yakın takipçisi Napoli’nin 70 puanda kalmasıyla Inter, sezonun bitimine kısa süre kala şampiyonluğu garantiledi.

Şampiyonluk sonrasında oynanacak Lazio - Inter maçı, Inter açısından prestij ve form grafiğini koruma mücadelesi olacak. Lazio ise taraftarı önünde güçlü rakibine karşı iyi bir sonuç almayı hedefleyecek.

LAZİO VE INTER PUAN DURUMU

Lazio - Inter maçı öncesinde Inter 35 maçta 82 puanla lider durumda bulunuyor. Lazio ise 35 maç sonunda 51 puanla 8. sırada yer alıyor.

Sıra Takım O G B M P 1 Inter 35 26 4 5 82 8 Lazio 35 13 12 10 51

MAÇ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Inter, 35 haftada attığı 82 golle ligin en güçlü hücum performanslarından birini sergiledi. Lazio ise 39 gol atıp 34 gol yiyerek dengeli bir görüntü ortaya koydu.

Serie A’da şampiyonluğu garantileyen Inter’in deplasmanda nasıl bir kadro ve oyun planıyla sahaya çıkacağı merak ediliyor. Lazio ise Stadio Olimpico’da taraftar desteğini arkasına alarak haftayı puanla kapatmak istiyor.

Lazio - Inter maçı 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 19:00’da oynanacak. Stadio Olimpico’daki karşılaşmayı Rosario Abisso yönetecek. Mücadele S Sport 2 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.