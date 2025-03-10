Lazkiye'de Alevi katliamı: Geçici hükümetin Savunma Bakanı'ndan açıklama

Suriye'de yeni kurulan geçici hükümetin Savunma Bakanı, aynı zamanda HTŞ'nin komutanlarından Hasan Abdul Ghany, ülkenin kuzeybatısındaki Lazkiye bölgesinde 'düzenlenen operasyonların' sona erdiğini açıkladı.

Alevilerin yoğun olarak yaşadığı Lazkiye'de devam eden katliamlarda Esad muhalifi Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), şu ana kadar HTŞ yönetimine bağlı cihatçıların 745 sivili öldürdüğünü bildirdi.

Alevi katliamlarından bahsetmeyen HTŞ ve geçici Suriye yönetimi ise 'Esad rejiminin kalıntılarına' operasyon düzenlediklerini öne sürüyor.

Sosyal medya hesabından benzer bir dille açıklama yayımlayan geçici hükümetin Savunma Bakanı Hasan Abdul Ghany, “Hayatın normale dönmesi ve güvenlik ve istikrarın pekiştirilmesi için yolu açıyoruz” dedi.

"HAKSIZLIĞA UĞRAYANLAR İÇİN ADALETİ SAĞLAYACAĞIZ"

Abdul Ghany, güvenlik güçlerinin 'soruşturma komitesiyle işbirliği yapacağını, yaşananları doğrulamak ve haksızlığa uğrayanlar için adaleti sağlamk için çalışacaklarını' ifade etti.

Suriye'de HTŞ'nin yönetimi ele geçirmesinin ardından Alevilere yönelik saldırılar artarken HTŞ öncülüğündeki selefi cihatçı gruplar özellikle son 5 günde katliam gerçekleştirildi.

HTŞ yönetimi yaşananları bir 'provokasyon' olarak sunarken 'Esad rejiminin kalıntılarına karşı operasyonlar' düzenlediklerini savundu.

745 SİVİL KATLEDİLDİ

Ancak sivillere yönelik çok sayıda cinayet, kaçırma ve işkence video yayınlandı. Esad muhalifi Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) de katliamlarda binden fazla insanın öldürüldüğünü, HTŞ'nin öldürdüğü kişilerden 125'inin Esad yanlısı milisler olduğunu, 745'inin ise sivil olduğunu açıkladı.